Abertura da exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas crianças no Dia Europeu Sem Carros

Hoje, dia 04 de outubro, no edifício do antigo Governo Civil de Vila Real, o Município vai fazer a abertura oficial da exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas crianças no âmbito do no Dia Europeu sem Carros, que poderá ser visitada até ao dia 9 de outubro.

Recorde-se que o Município de Vila Real, para além da adesão à Semana Europeia da Mobilidade, no presente ano aderiu também ao Dia Europeu sem Carros, que se celebrou no dia 22 de setembro. Este dia contou com o fecho de uma importante via na cidade de Vila Real, a Ponte Metálica, sendo esta uma das importantes passagens de uma margem para a outra do Rio Corgo. Este corte de trânsito possibilitou o desenvolvimento de uma atividade com as crianças de diversas escolas, as quais tiveram a oportunidade de usufruir de um espaço seguro para a elaboração de trabalhos manuais relacionados com o Dia Europeu sem Carros, através dos quais puderam expressar a sua visão da cidade do futuro, uma cidade mais sustentável, ecológica e amiga do ambiente.

A Semana Europeia da Mobilidade é um momento de grande importância para a promoção de atividades dedicadas à mobilidade sustentável com o objetivo de potenciar uma mudança de comportamento nos meios de deslocação utilizados. Aliado a esta Semana destaca-se o Dia Europeu sem Carros, no qual se promove a alteração desse meio de transporte por opções mais ecológicas, como a pedonalização, a bicicleta, a trotinete e o uso de transportes públicos.

GC CM