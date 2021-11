Abertura da Exposição “Entre Serras – uma visão sobre o património natural”

No dia 15 de novembro, pelas 18h00, serão inauguradas, no Teatro de Vila Real, as exposições da 5ª edição do Festival Internacional de Imagem de Natureza, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real, em conjunto com inúmeros parceiros, que se associam ao evento num esforço conjunto para fomentar o debate e a reflexão sobre temáticas como a biodiversidade e o ambiente.

Assim, até ao dia 31 de dezembro, estarão patentes as obras dos Concursos Juvenil de Desenho e Fotografia, Concurso de Desenho Científico e de Natureza, de Fotografia da Biodiversidade, assim como os trabalhos realizados em aguarela pelos/as participantes no Workshop de pintura do FIIN’21 e a exposição da Associação Terra Maronesa: “Entre Serras – uma visão sobre o património natural” do fotógrafo Luís Romba, num total de mais de 130 trabalhos expostos.

O Festival encerra a 21 de novembro com a Gala FIIN’ALL, novamente em formato digital.