Abertura da nova temporada da Universidade Sénior de Alijó

A Universidade Sénior de Alijó (USA) deu ontem as boas-vindas aos alunos e professores da temporada 2022/2023. Este projeto de promoção do envelhecimento ativo continua a dar oportunidade aos maiores de 55 anos de aprender e, sobretudo, conviver e viver novas experiências. A sessão de abertura contou com a animação dos elementos do Grupo de Cavaquinhos do Porto, com quem foi possível trocar experiências e conhecimentos.

A partir de agora, os cerca de 65 alunos inscritos passam a ter acesso a aulas de Expressão Musical, Histórias Locais, Cavaquinho, Língua, Literatura e Cultura, Danças Tradicionais, Informática, Atelier Solidário, Meditação, Alongamentos, Teatro e Clube de Leitura, que irão funcionar de segunda a sexta-feira, na Biblioteca Municipal.

O Município de Alijó deixa uma palavra de agradecimento a todos os professores e colaboradores da Universidade Sénior e felicita os alunos que são a razão do sucesso deste projeto.