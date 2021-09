Abertura das atividades aquáticas na piscina municipal coberta de Vila Real

A Piscina Municipal Coberta reabre ao público na próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, dando-se assim início à época 2021/2022, com as atividades aquáticas de natação para crianças (3 aos 13 anos), classe para pais e bebés, natação para jovens e adultos, hidroginástica e hidroterapia, aulas de grupo fitness e natação livre.

De realçar que a Piscina Municipal está preparada para cumprir com todas as orientações emanadas pela DGS, Delegação de Saúde de Vila Real, Federação Portuguesa de Natação e Município de Vila Real. Assim, destacam-se como principais recomendações o uso obrigatório de máscara dentro das instalações até ao início da atividade, a desinfeção das mãos à entrada da piscina, o distanciamento social de 1,5 m nos vestiários e de 9 m2 no decorrer da atividade, o que implicará a redução do número de utentes por atividade aquática. Segundo as orientações a lotação máxima da piscina de 25 m será de 27 utentes, na piscina média será de 15 utentes e na piscina pequena será de 6 utentes.

Mais informações sobre horários das atividades aquáticas e inscrições podem ser solicitadas na Secretaria da Piscina Municipal, ou através do telefone 259 308 159.