Abertura de três espaços do Balcão Único do Prédio em Vila Real

No próximo dia 28 de fevereiro, o Município de Vila Real vai proceder à abertura de três balcões de apoio ao registo de terrenos através da plataforma do Balcão Único do Prédio (BUPi). Os proprietários poderão assim registar as suas propriedades de forma completamente gratuita e, para o efeito, devem dirigir-se a um dos balcões levando o cartão do cidadão, caderneta predial ou demais documentos que comprovem a titularidade da propriedade.

Numa fase inicial de arranque do projeto os balcões terão três localizações distintas: