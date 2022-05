Abertura do balcão BUPi no Mercado Municipal de Vila Real

O Município de Vila Real conta, desde o dia 4 de maio, com um novo balcão BUPi (Balcão Único do Prédio). Localizado no Mercado Municipal, a abertura deste novo espaço eleva para quatro, os locais de atendimento presencial, que ajudam a população a identificar e registar as suas propriedades e terrenos.

Para além da plataforma online que permite ao proprietário registar as suas propriedades e terrenos de forma autónoma, o Município de Vila Real tem vindo a inaugurar diversos balcões com técnicos especializados para esclarecimento de dúvidas e ajuda nesse registo e georreferenciação.

Desde a inauguração do primeiro balcão, em fevereiro deste ano, foram registados cerca de 2000 processos, com uma taxa de adesão de 99% aos balcões presenciais. O balcão com maior adesão situa-se na Loja do Cidadão de Mouçós e Lamares, seguido do Régia Douro Park e da Câmara Municipal de Vila Real. Das 20 freguesias do Município, aquelas que contam com mais registos são Mouçós e Lamares, Andrães e Constantim e Vale de Nogueiras.

O Vereador Adriano Sousa visitou o espaço, a propósito da sua abertura, e mostrou-se entusiasmado com a afluência dos munícipes aos gabinetes BUPi, apesar de haver ainda muito trabalho pela frente, tendo em conta que existem cerca de 100 mil matrizes no concelho para registar. Aproveitou ainda a ocasião para adiantar que o Município está a preparar ações de sensibilização direcionadas às juntas de freguesia, no sentido de alertar os cidadãos para a importância do registo de terrenos, que decorre nestes balcões de forma gratuita.