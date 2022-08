Abertura do Festival Sabrosa Summer Fest 2022

O arranque do festival de verão Sabrosa Summer Fest decorreu dia 3 de agosto, no Anfiteatro da Fonte Luminosa, com a companhia de teatro Filandorra – Teatro do Nordeste.

A peça de teatro “O Velho da Horta”, de Gil Vicente, foi o espetáculo escolhido para a abertura desta edição. Através de uma versão arrojada e adaptada aos tempos modernos de um texto que conta com mais de 500 anos, foram peculiarmente apresentadas situações do dia-a-dia, como paixões não correspondidas e enganos.

Este espetáculo é interpretado de forma singular e divertida, não perdendo o seu valor literário da memória cultural, contando-nos a história de um amor platónico, entre um humilde e velho agricultor com uma cantora de música popular portuguesa, e de promessas surreais de duas burlonas. Foi ao som de “(…) Ele planta os tomates, lá no seu quintal, depois rega o pepino sem nunca perder o tino, porque pode fazer mal (…)” canção original de Belly Flor, personagem interpretada por uma das atrizes do elenco, que o público presente foi protagonista e participante do evento.

O próximo espetáculo deste festival acontece a 17 de agosto, no Largo da Praça, com a atuação da fadista Cristina Marques.

A 31 de agosto a Orquestra de Jazz do Douro brindará o público com um concerto no Largo da Fontainha. Também no dia 6 de setembro poderá assistir a um concerto intitulado de “Tradições Festivas” pela Banda Sinfónica Portuguesa, no Parque BB King. Destaca-se ainda o concerto dos Anjos, que encerará o festival no dia 9 de setembro, no Parque BB King.

O Sabrosa Summer Fest é organizado pela Câmara Municipal de Sabrosa e todos os espetáculos são de acesso livre.