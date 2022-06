Abertura do XV Clericus Cup em Chaves terá Fernando Santos

Após um longo período de preparação (ou não), os padres da Diocese de Vila Real sentem-se prontos para defrontar a Seleção Nacional do Clero. Assim, no dia 26 de junho, pelas 17:30 no Pavilhão Municipal de Chaves, apresentar-se-ão aos flavienses e a todos os que se quiserem juntar a eles.

No entanto, o grande objetivo do jogo e do próprio torneio é testemunhar a vivência da fé no desporto. E quem melhor do que o Selecionador Nacional de Futebol, Fernando Santos, para partilhar connosco a sua experiência de um cristão envolvido no mais alto patamar do futebol mundial? Pois bem, é ele o próximo convidado! O encontro decorrerá às 21h, no auditório do centro cultural.

Venham apoiar os padres da Diocese de Vila Real e escutar aquele que será, sem dúvida, um belo testemunho de quem anuncia Jesus Cristo no mundo do desporto.