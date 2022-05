Abril em Festa em Santa Marta de Penaguião decorreu de 21 a 25 de abril

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Livro e do dia 25 de Abril, o Município de Santa Marta de Penaguião levou a cabo uma série de iniciativas. A Música e a Literatura aliaram-se proporcionando aos penaguienses um retomar das atividades culturais após este período de pandemia.

O conto “Como se faz uma estrela” de João de Araújo Correia trouxe um desafio aos alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião (do 1º ao 5º ano): construir papagaios de papel e lançá-los no Miradouro D’Ouro Vivo, por forma a recriar o conto. Por sua vez, o livro “Crónicas de um desempregado: Episódios Incríveis de (In)sucesso” do escritor penaguiense Daniel Carvalho, deu-se a conhecer aos alunos, pela própria voz do autor, incutindo-lhes o gosto e motivação pela escrita.

Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, proporcionou-se aos amantes da literatura um serão de partilha de experiência à volta dos livros, com a presença de José Manuel Lello da Livraria Lello, de Vitor Nogueira, escritor e diretor da Biblioteca Municipal de Vila Real, e de Helena Gil da Tertúlia de João de Araújo Correia.

Os temas do Dia da Liberdade tomaram o seu lugar no domingo à noite com o espetáculo musical “Recordar Abril” pelo grupo musical AlmaSupra que encantou todos os presentes com as interpretações a invocar a “Revolução dos Cravos”.

Já no dia 25 de abril se assinalaram os 48 anos do 25 de Abril nos Paços do Concelho com o simbólico Hastear de Bandeiras e a sessão solene pública da Assembleia Municipal onde as palavras de ordem democracia, liberdade, paz, entoaram nas vozes de todos os intervenientes.

De salientar que, dando início às comemorações dos 50 anos do 25 de abril, que se assinalam em 2024, os autarcas das juntas de freguesia afixaram uma placa a invocar a liberdade. “Perante uma realidade mundial dura e cruel, em que a qualquer momento o nosso bem-estar e a nossa liberdade também podem ser colocados em perigo, é importante mostrar o compromisso de luta pelos ideais da liberdade e da paz”, salientou o Presidente da Câmara Municipal.

O encerramento das comemorações deu lugar ao acender da chama da liberdade pelos Presidentes de Junta, numa forma de demonstração de solidariedade para com o povo Ucraniano, e de afirmação de luta contínua pela liberdade.

Que o 25 de abril de 2022 vincule na nossa memória a importância deste dia de luta e conquista, e nos faça encarar ABRIL de forma mais intensa, firme e responsável.