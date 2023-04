ABVR com boa prestação na Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira

A Festa do Basquetebol Juvenil, um evento nacional que acolhe, anualmente, 1500 atletas, decorreu em Albufeira, entre os dias 11 e 16 de abril. A Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR) fez-se representar no torneio com 48 atletas, nas seleções sub-14 e sub-16, femininas e masculinas, acompanhados de treinadores, dirigentes, árbitros e oficiais de mesa, numa comitiva com cerca de 70 pessoas.

A Festa do Basquetebol Juvenil teve momentos marcantes, como a cerimónia de abertura, os vários jogos entre as associações distritais, que culminaram com os encontros das finais, e a entrega dos prémios na sessão de encerramento. Nesta cerimónia, fizeram-se representar as comitivas distritais, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), a Câmara Municipal de Albufeira e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Ao longo da semana, além da componente desportiva, foi possível criar amizades e promover um convívio salutar entre os participantes.

No panorama competitivo, as seleções da ABVR conseguiram uma boa prestação, tendo angariado 11 vitórias. No final, em sub-16 e sub-14 masculinos, a ABVR classificou-se na 16ª e 14ª posição, respetivamente, enquanto as sub-16 e sub-14 femininos foram 12ª e 13ª classificadas, respetivamente.

De destacar a distinção atribuída à oficial de mesa Bárbara Pereira, da ABVR, galardoada com o Prémio “Oficial de Mesa Revelação”, que dedicou ao Conselho de Arbitragem Distrital (CAD). “Este prémio é meu e de todo o CAD Vila Real. Somos uma equipa e juntos somos mais fortes”, referiu.

Resultados

Sub-14 feminino:

Vila Real 52-40 Castelo Branco

Vila Real 42-50 Alentejo

Vila Real 48-26 Viana do Castelo

Vila Real 38-29 Bragança

Vila Real 52-33 Viseu

Sub-14 masculino:

Vila Real 46-34 Guarda

Vila Real 36-82 Santarém

Vila Real 75-25 Bragança

Vila Real 57-38 Viseu

Vila Real 42-54 Viana do Castelo

Sub-16 feminino:

Vila Real 38-37 Bragança

Vila Real 44-24 Castelo Branco

Vila Real 39-60 Leiria

Vila Real 27-36 Viana do Castelo

Vila Real 19-61 Santarém

Vila Real 29-33 Açores

Vila Real 28-34 Madeira

Sub-16 masculino:

Vila Real 51-26 Bragança

Vila Real 46-56 Alentejo

Vila Real 31-49 Castelo Branco

Vila Real 49-37 Guarda

Vila Real 46-52 Açores