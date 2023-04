ABVR e ACAPO promovem tornam basquetebol acessível a pessoas com deficiência visual

A Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR), a delegação de Vila Real da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), e o Centro de Treino Municipal (CTM) de Vila Pouca de Aguiar estão a dinamizar, desde o mês de março de 2023, um projeto de basquetebol dirigido a pessoas com deficiência visual.

O objetivo do projeto é possibilitar a prática desta modalidade desportiva a cegos e pessoas com baixa visão, incutindo-lhes alguns conceitos básicos do basquetebol, que permitem a execução de gestos técnicos. Os treinos são orientados e adaptados às aptidões específicas dos atletas, que incluem, por exemplo, deslocação com bola, o drible, o passe e o lançamento.

Algumas das vantagens desta atividade física são a melhoria da condição física e da coordenação, a melhoria da orientação espacial e da noção de esquema corporal, além do bem-estar físico e emocional dos atletas. Adicionalmente, a dinamização desta atividade grupo, que promove a inclusão, a partilha e a relação interpessoal, cria um maior espírito de união entre os praticantes.

De referir que o recinto desportivo (polivalente do CTM) onde decorrem os treinos está perfeitamente adequado à atividade e às especificidades dos praticantes, possui dimensões reduzidas e um ambiente acústico ideal, facilitando a aprendizagem.