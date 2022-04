ABVR vai participar no regresso da Festa do Basquetebol Juvenil em Albufeira

A Festa do Basquetebol Juvenil 2022 vai decorrer em Albufeira, entre 9 e 14 de abril, depois de dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19. O evento vai contar com uma comitiva de cerca de 70 elementos da Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR), a maioria dos quais jogadores, que serão acompanhados por técnicos de quatro clubes filiados e árbitros acreditados pela federação.

A ABVR estará representada na Festa do Basquetebol Juvenil com um total de 48 atletas, de três clubes: Basket Clube de Vila Real, ADCE Diogo Cão e CTM de Vila Pouca de Aguiar. O GD Boticas também participará no evento, em representação da ABVR, com a respetiva equipa técnica.

Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), é a voz do contentamento pelo regresso do evento: “depois de dois anos de desilusão, com o cancelamento deste evento que é único e tão desejado pelas raparigas e rapazes que abraçaram o basquetebol, estamos de volta. Para mim, enquanto presidente da FPB, é um motivo de grande satisfação estar de regresso um evento ímpar. Todos os participantes têm uma identificação comum, fazem parte desta tribo da bola ao cesto”, afirmou.

Seis dias de festa e competição em Albufeira

No regresso daquele que é o maior evento desportivo juvenil do país, a FPB, juntamente com os seus parceiros na Festa do Basquetebol Juvenil, preparou um programa para os seis dias de festa e competição em Albufeira.

Este sábado, dia 9 de abril, pelas 18h00, inicia-se mais uma edição da “Festa” com a realização da Cerimónia de Abertura na Praça dos Pescadores. No domingo, 10 de abril, os jovens atletas vão ter oportunidade de se estrearem na competição que se estende até quinta-feira, momento reservado para a realização das finais dos escalões de Sub14 (masculino e feminino) e Sub16 (masculino e feminino).

Na quarta-feira, dia 13 de abril, a manhã fica reservada para a competição, assim como uma visita ao campo 3×3 BasketArt e à Associação Alegria do Leste na Camara Municipal de Albufeira. A tarde começa com um Concurso de Lançamentos, sendo que há ainda tempo para dois Clinics. Pelas 15h00, no Pavilhão de Vale Pedras realiza-se o Clinic FIBA 3×3, sendo que de seguida, às 17h00, o mesmo pavilhão recebe o Clinic de Juízes.

Na quinta-feira, dia 14 de abril, a manhã fica marcada pela realização das quatro finais já supramencionadas, com a Cerimónia de Encerramento agendada para as 11h30 no Estádio Municipal de Albufeira.

Programa: