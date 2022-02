Desde ontem, a Academia de Conhecimento da Gulbenkian de Alijó já está no terreno. O projeto do Município, designado “Qual é o teu superpoder?”, vai capacitar jovens do Concelho para serem cidadãos mais ativos, participativos e envolvidos na comunidade, promovendo o desenvolvimento de competências pessoais e emocionais.

Este projeto é baseado na metodologia de referência da Escola de Superpoderes do Movimento Transformers.

Depois de várias alterações, adaptações e reestruturações decorrentes da crise pandémica que o mundo atravessa, a Academia da Fundação Calouste Gulbenkian será desenvolvida até ao final do ano letivo, junto de alunos do 9º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas D. Sancho II.

GC CM de Alijó