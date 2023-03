Academia de Letras de Trás-os-Montes aprovou relatório de atividade, contas e plano de ação

No passado dia 4 de março, no auditório do Conservatório de Música e Dança de Bragança (Centro Cultural Adriano Moreira), dando cumprimento aos estatutos, reuniu a Assembleia Geral da Academia de Letras de Trás-os-Montes, sob a presidência do Dr. António Francisco Caseiro Marques.

A reunião teve início de acordo com os normativos legais, procedendo-se a um minuto de silêncio pelos associados falecidos, antes do início dos trabalhos. De seguida, passando-se à apresentação do Relatório de Atividade e Contas de 2022, cujo documento foi previamente distribuído, a Presidente da Direção, Assunção Anes Morais, enunciou as iniciativas realizadas durante o ano 2022, das quais se destacam: o ambicioso projeto da edição comemorativa dos 10 anos da ALTM, “Academia de Letras de Trás-os-Montes – Memória de Uma Década”, concretizada em maio e apresentada no Dia da Academia, integrado no VI Festival Literário de Bragança, a cerimónia de homenagem aos associados falecidos e aos associados honorários, atividades como a participação na FLIC (Chaves) e no PalvrArte (Mirandela) e a apresentação da obra da 2.ª edição do Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira.

Momentos, igualmente, notáveis dizem respeito às comemorações do centenário do Professor Adriano Moreira, relevando-se a exposição coletiva de pintura de treze associados, que esteve aberta ao público durante quatro meses, com a divulgação de um catálogo, e a apresentação de várias obras dos associados em duas sessões, durante o mês de novembro. Foi, também, referido o habitual almoço de Natal, em Mirandela, e o cuidado na divulgação das obras e atividades dos seus associados e também de instituições, potenciando as tecnologias digitais. A vice-Presidente, Odete Costa Ferreira, concluiu elucidando sobre a organização interna da ALTM, no que respeita aos associados, movimentos administrativo-financeiros e quadros relativos às contas.

No ponto dedicado ao plano de ação, previamente distribuído, para o ano em curso, foram destacadas as seguintes atividades: a edição da coletânea 2023 da ALTM dedicado ao Douro e à região duriense; a apresentação das obras da ALTM em eventos literários e culturais, nomeadamente no Festival Literário de Bragança; coorganização de atividades com outros municípios, entidades culturais e Bibliotecas Municipais.

Merecendo ambos os documentos o parecer favorável do Conselho Fiscal, e submetidos à votação, a Assembleia aprovou, por unanimidade, o relatório e as contas da gerência, assim como o plano de ação para 2023. A reunião terminou com a aprovação de cinco nomes para associados honorários.