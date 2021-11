Academia Sénior de Sabrosa Iniciou Novo Ano Letivo

Teve lugar na passada semana, na antiga escola primária, a sessão de abertura do ano letivo 2021/2022 da Academia Sénior de Sabrosa – ASS.

A sessão serviu para dar as boas vindas a todos os alunos, bem como apresentar os objetivos para o novo ano letivo que agora inicia.Presente na sessão, a Presidente do Município de Sabrosa, Helena Lapa, salientou “a importância do projeto da ASS, pois visa proporcionar o aumento da qualidade de vida dos idosos, criando convívios que estimulam a comunicação, a aprendizagem e a criatividade e dinamizando atividades culturais, educativas e sociais, alterando assim as suas rotinas”.

Reforçou ainda que, “este ambiente é fundamental para combater o isolamento da população idosa e a exclusão social e representa um pólo de informação e divulgação de serviços, recursos, direitos e deveres dos mais idosos, fortalecendo desta forma a participação social das pessoas idosas”.

A Presidente da Câmara assegurou ainda todo o apoio do Município para o concretizar dos objetivos apresentados.