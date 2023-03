ACAPO de Vila Real inaugurou sala de estimulação sensorial

Foi inaugurada, na passada quinta-feira, a sala de estimulação sensorial da Delegação de Vila Real da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO), resultado de uma candidatura ao programa “Bairro Feliz”, do Pingo Doce. A inauguração reuniu entidades locais, parceiros sociais, utentes e equipa técnica da ACAPO, e foi precedida por um workshop alusivo à temática da Deficiência Visual.

De acordo com Carina Ferreira, diretora-técnica e psicóloga da ACAPO de Vila Real, a ajuda financeira foi determinante para a criação da sala, há muito ambicionada. “Com o financiamento obtido, ao qual se somou o valor angariado no Mercado de Natal, a delegação remodelou o seu espaço comum, no qual montámos uma pequena exposição alusiva à temática da Deficiência Visual, e criou uma sala de estimulação sensorial, cognitiva e de relaxamento, transversal a diversas idades e problemáticas. Desta forma, demos dois grandes passos no sentido de atenuar as desvantagens decorrentes da limitação da visão, de promoção de uma melhor qualidade de vida da população com Deficiência Visual, e de consciencialização e envolvimento da comunidade”, explicou.

A sala de estimulação, na qual é possível realizar “mindfulness”, aromaterapia, etc., está direcionada, principalmente, para os utentes da ACAPO, independentemente da idade, mas pretende abarcar outros públicos. “A sala foi criada para os utentes da ACAPO, contudo, através de parcerias, é possível abrir a sala a outros públicos de outras instituições, seja qual for a idade”, acrescentou Carina Ferreira.

Isabel Claro, utente da ACAPO, mostrou-se agradada pela criação da sala. Natural de Vila Real, a utente padece de um problema de retina que lhe reduziu a capacidade visual e que se agravou a partir da idade adulta. Reside com os pais, mas garantiu que realiza muitas tarefas autonomamente. Circula normalmente pela cidade, seja a pé, seja por transportes públicos, com ajuda da bengala branca ou de um acompanhante, mas admitiu que ainda há muito para fazer em Vila Real no que respeita à inclusão. Reconheceu que a ACAPO, que conhece desde 2006, a tem ajudado muito a ser autónoma, como por exemplo no apoio à mobilidade, nas Tecnologias de Informação e Comunicação, na leitura através do Braille, etc.

Delegação com nova sinalética

Este dia marcou, também, a estreia da nova sinalética da sede da delegação, projetada pela “Adapt 4 You”, uma empresa local que se dedica a produtos adaptativos para pessoas com deficiência, mas não só. A sinalética possui, agora, informações em Braille e contraste cromático, que facilita a leitura a todas as pessoas.

De referir que a ACAPO de Vila Real possui uma equipa técnica composta por uma psicóloga, uma assistente social, uma técnica de reabilitação e um técnico de sistemas de acesso à informação, que ensina o Braille e informática, a tempo parcial. Tem, atualmente, mais de 100 processos abertos, nos distritos de Vila Real e de Bragança, e acompanha, ao domicílio, ou por videoconferência, cerca de 40 pessoas mensalmente.

