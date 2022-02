Plano de recuperação das aprendizagens no Agrupamento de Escolas de Murça

No passado dia 11 de fevereiro, sexta-feira, realizou-se no centro escolar do Agrupamento de Escolas de Murça uma ação de curta duração para educadores de infância, professores do 1º e 2º ciclo inscrita no plano de recuperação das aprendizagens 21 23 Escola+. O Projeta-me – caixa de imagens do mundo (https://educacaoartistica.dge.mec.pt/projeta-me.html) é um recurso educativo que promove um conjunto de ações que estimulam a invenção de imagens visuais, musicais e do movimento do corpo. Através de atividades definidas à volta de objetos existentes numa caixa, pretende-se que as imagens mobilizem ideias, tanto quanto as ideias acionem imagens. A caixa contém um conjunto de recursos visuais, musicais ou de expressão corporal para desenvolver atividades pedagógicas. Estiveram presentes 14 docentes, entre educadores de infância e professores do 1º ciclo e 2º ciclo.

O grupo aderiu com muito entusiasmo às propostas inovadoras do Programa de Educação Estética e Artística (https://educacaoartistica.dge.mec.pt/) e aos seus formadores, todos embaixadores do programa, nomeadamente o embaixador regional Rui Campos, da área de Teatro, Cosme Campinho da área da Música e Isaura Sousa, das Artes Visuais.

A responsável pela dinamização da ACD, Isaura Sousa, embaixadora local do PEEA em Vila Real, destaca a originalidade deste recurso educativo, por trazer até aos dias de hoje um meio audiovisual dos anos oitenta, o retroprojetor, dando-lhe uma nova vida, tornando-o um epicentro gerador de criatividade e um processo cognitivo multidisciplinar.