ACES Douro I – Marão e Douro Norte distinguido com Medalha de Mérito Municipal

O Município de Vila Real deliberou, na reunião de Câmara realizada no dia 14 de junho, conceder ao Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, representando o reconhecimento que o concelho deve à instituição, aos seus dirigentes administrativos e clínicos e a todas e todos os seus colaboradores, pelo trabalho desenvolvido no combate à pandemia de COVID-19 e pelas vidas salvas.

O Sistema Nacional de Saúde Português, tantas vezes injustamente criticado, serviu de espinha dorsal à resposta à pandemia de COVID-19, informando a população, ensinando comportamentos adequados, dando resposta médica e de enfermagem aos cidadãos afetados, ao mesmo tempo que mantinha a resposta sanitária a todas as questões não COVID-19. Tudo isso foi feito excecionalmente pelo Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte.

O ACES Douro I – Marão e Douro Norte assumiu também a operação logística do plano de vacinação regional, instalando no Regia Douro Park, em parceria com o Município de Vila Real, um centro de vacinação cuja missão tem sido levada a cabo de forma exemplar e que lhe tem valido as melhores avaliações no que respeita às condições físicas, à gestão de utentes e tempo de espera, sendo inclusivamente esta região uma das que apresenta melhor taxa de vacinação no todo nacional.

Recorde-se que o Agrupamento de Centros de Saúde Douro I – Marão e Douro Norte abrange os concelhos de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. É neste território que desenvolve a sua atividade, zelando pela saúde dos seus cidadãos. Para além disso, tem sido um parceiro permanente do Município de Vila Real, primando a sua atuação por um diálogo constante, pela procura de ações articuladas e por uma atitude de facilitação de soluções.