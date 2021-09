Acesso ao Ensino Superior: UTAD preencheu quase todas as vagas da 1º fase

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) preencheu a quase totalidade das vagas disponíveis para a 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Do total de candidatos, 1396 escolheram a UTAD como primeira opção para frequentar o Ensino Superior. Os resultados foram divulgados hoje, 26 de setembro, pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Acrescem ainda os três Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) disponibilizados pela Escola Superior de Saúde da UTAD, que tiveram uma procura superior ao número de vagas. Também a procura internacional tem vindo a crescer. ​No próximo ano letivo, quase 900 estudantes, oriundos de 49 países, vão estudar na academia transmontana.

“Estamos satisfeitos com resultados obtidos nesta 1ª fase. A procura pelos segundos e terceiros ciclos na UTAD também continuou a crescer, o que me faz acreditar num ano académico muito positivo”, afirma o reitor Emídio Gomes.

O reitor da UTAD mantém a expectativa no preenchimento das vagas que transitam para a 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que irá decorrer entre 27 de setembro e 8 de outubro.

As matrículas começam amanhã, dia 27, e terminam a 1 de outubro, sendo realizadas presencialmente nas cinco Escolas da UTAD: Ciências Agrárias e Veterinárias, Ciências Humanas e Sociais, Ciências e Tecnologia, Ciências da Vida e do Ambiente, e Escola Superior de Saúde.