Um acidente de Moto 4 em Lebução, no concelho de Valpaços, provocou hoje dois mortos, segundo o JN.

O alerta foi dado pelas seis horas da manhã, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real e da GNR.

No local estiveram 13 operacionais, entre os bombeiros de Valpaços, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR local.

As vítimas têm 20 e 28 anos. As causas do acidente ainda estão a ser averiguadas pelas autoridades competentes.