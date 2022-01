Acidente no IP4 levou ao corte temporário do trânsito

Um acidente ocorrido nesta tarde de segunda-feira, pelas 16h49, no IP4, levou ao corte temporário do trânsito no quilómetro 92, em Parada de Cunhos, Vila Real.

O corte de trânsito ocorreu após uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, que causou um ferido grave, transportado mais tarde para unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Ao final da tarde, mantinha-se cortada ao trânsito a via mais à direita no sentido Vila Real/Amarante.

No local, permaneciam trabalhos de limpeza e de transferência do material de carga do pesado sinistrado para outro camião, informou a GNR.