Actividades físicas para a população senior regressam em Murça

O Município de Murça com o intuito de promover hábitos de vida saudáveis e combater o isolamento, retoma este mês, as actividaddes físicas destinadas à população senior do Concelho.

O projecto “Seniores Ativos” contempla aulas de ginástica, de hidroginástica adaptada e caminhadas ao ar livre, sessões orientadas pelos técnicos de desporto da Autarquia que visam promover o bem-estar do idoso, melhorar as suas capacidades físicas e motoras e proporcionar momentos de lazer e de intereacção social.

Todas as pessoas residentes no Concelho de Murça, com mais de 55 anos, podem proceder a uma inscrição prévia, no Gabinete de Desporto do Município, para participar nestas actividades desportivas regulares, essenciais para conferir uma melhor qualidade de vida neste escalão etário.