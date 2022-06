Adega de Favaios certifica primeiros moscatéis vegan do país

O Moscatel Adega de Favaios e o Favaíto são os primeiros moscatéis portugueses a obter a certificado Vegan. A obtenção do selo Vegan valida uma prática já generalizada a todos os vinhos DOC Douro produzidos pela Adega de Favaios e chega agora aos vinhos fortificados.

“Em resposta a uma tendência do mercado, começaram a surgir produtos enológicos de origem vegetal que revelaram resultados excelentes quando os testamos. Sentimos que era uma boa oportunidade para tornar o vinho mais inclusivo, apresentando vinhos aptos para consumo por vegetarianos e veganos”, contextualiza Miguel Ferreira, enólogo da Adega de Favaios.

Desde há uma década que não é usado qualquer produto de origem animal no processo de vinificação na Adega, lembra o enólogo, sendo agora possível apresentar o selo vegan nos moscatéis mais jovens, de lotes com idades entre 3 e 8 anos.

“Só nos moscatéis mais velhos ainda não é possível garantir a ausência de produtos de origem animal”, conclui o enólogo.

Fundada em 1952, a Adega de Favaios é o principal produtor de Moscatel do Douro (79 por cento do volume total produzido na região), com vendas de 3,1 milhões de litros de Moscatel em 2021. A adega produz igualmente espumantes, Portos e DOC Douro, com destaque para os brancos de altitude, oriundos do planalto de Favaios.