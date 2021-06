AdIN investe 529 mil euros em Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio

Foi consignada, ontem, a empreitada de implementação de Zonas de Medição e Controlo nas redes de distribuição de água dos concelhos de Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. Esta intervenção, orçada em cerca de 529 mil euros, tem um prazo de execução de 365 dias.

Para Luís Machado, presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, este “é mais um passo em frente na qualidade do serviço e na sua eficiência que se traduz na eficácia”. “Estamos convictos de que, com o passar dos anos e dos investimentos, vamos servir mais e melhor os nossos municípios, com menos custos, e tentar que o impacto na bolsa dos consumidores seja menor”, referiu.

O autarca penaguiense recordou que, sem as candidaturas a fundos comunitários, feitas graças à agregação de municípios na Águas do Interior Norte (AdIN), estas intervenções seriam impossíveis de realizar. “O Município por si só não conseguiria resolver estes problemas”, sublinhou.

Perdas de água rondam os 70%

Um dos problemas transversal a todos os concelhos, segundo Carlos Silva, presidente do conselho de administração da AdIN, são as perdas de água que “estão em patamares muito elevados de perdas acima dos 60%”. “Queremos introduzir esta formas de gestão para reduzir as perdas, ou seja, com estes investimentos na eficiência, vai ser possível avaliar os locais onde estão a acontecer estes problemas, intervir e ser mais eficientes”, realçou.

Recorde-se que, atualmente, as perdas de água no concelho de Vila Real são de 21%.