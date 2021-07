AdIN investe em 6 ETAR’s e redes de coletores em Sabrosa

Foram assinados ontem, no Espaço Miguel Torga, os contratos de consignação de obras de melhoria de infraestruturas de tratamento de águas residuais nos concelhos de Sabrosa e Freixo de Espada à Cinta, que comportam um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros e que comtemplam intervenção em 6 ETAR’s e redes de coletores no concelho de Sabrosa.

A cerimónia de assinatura destes trabalhos entre a AdIN e o consórcio constituído pelas empresas “Moinhos, Água e Ambiente, Lda.” e “Preconor – Indústria de Pré-Esforçados e Construção Civil do Norte, Lda.” aconteceu ontem à tarde no Espaço Miguel torga e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, que, no momento, destacou a importância deste investimento no concelho.

Esta consignação abrange a conceção e construção de ETAR’s MBR’s – Estações de Tratamento de Águas Residuais de última geração que se baseiam no princípio de lamas ativadas do tipo membranas MBR – Membrane Bio-Reactor, permitindo que o afluente final tratado apresente caraterísticas absolutamente ímpares, com qualidade compatível com a reutilização e que coloquem a AdIN na linha da frente em termos de economia circulas e sustentabilidade ambiental.

O prazo de execução da obra é de 540 dias.