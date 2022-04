AE Diogo Cão comemora Dia da Terra com semana de atividades

O Agrupamento de Escolas de Diogo Cão iniciou o 3º período letivo com uma semana de atividades que decorreram entre os dias 19 e 22 de abril, na Escola Sede, para comemorar o 52º Dia Mundial da Terra e, dessa forma, alertar a comunidade educativa para a premência e atualidade dos seus objetivos.

Assim, no dia 19 de abril o polivalente da Escola Sede, após dois anos de interdição aos alunos, ganhou nova vida com a instalação de uma exposição de trabalhos alusivos ao tema realizados em diversas disciplinas (Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento, Geografia, Espanhol) e com as feiras dos minerais e das plantas, que se mantiveram até ao final da semana. Ainda no dia 19, no auditório do IPDJ, teve lugar a palestra “Recursos Naturais e Sustentabilidade” apresentada de forma cativante pelo Professor Doutor, da UTAD, Paulo Favas e destinada aos alunos de todas as turmas de 8º e 9º anos. A terminar este primeiro dia de atividades decorreu a Sessão de formação “Devolver à Terra – Compostagem em meio escolar” dirigida ao pessoal docente e não docente do Agrupamento.

No dia 20 realizou-se a primeira de duas sessões sobre Meteorologia direcionadas para os alunos das turmas de 7º e de 9º anos, que incluíram uma palestra proferida pelo Mestre em Meteorologia Demian Calderon, pai de um aluno da turma 8ºB desta escola, que elucidou sobre a evolução e a importância crescente desta ciência e sobre a evidência das alterações climáticas e suas repercussões; seguiu-se uma visita guiada à exposição de instrumentos de medição e registo de elementos do clima (cedidos pelo IPMA) patente na biblioteca escolar, onde também se encontravam em destaque algumas obras científicas selecionadas pela professora coordenadora da BE. Neste dia houve também atividades na horta, que consistiram em sementeiras e plantações pelos alunos a frequentar o Projeto Fico na Escola,

O dia 21 foi dedicado ao “Projeto Rios”, que deu aos alunos da turma 7ºD a oportunidade de avaliar com satisfação as condições em que se encontra o troço adotado pela Escola e reforçar a aprendizagem de vocabulário específico das zonas ribeirinhas. Em todo o trajeto realizado aproveitaram para recolher o lixo que se encontrava disperso e que iam registando na aplicação Debris Tracker, criada pela Morgan Stanley em parceria com a National Geographic Society e a Universidade da Geórgia.

O dia 22 foi assinalado com a visita dos alunos que frequentam o projeto Fico na Escola e os que frequentam o CAA ao jardim botânico da UTAD onde foram muito bem acolhidos pelo Professor Doutor António Crespí. Realizou-se também a segunda sessão sobre meteorologia para os alunos de 7º e 9º anos.

Ao longo da semana foram confecionados pelos alunos do projeto Fico na Escola, sob a preciosa orientação das professoras Ana Guedes e Fátima Ribeiro, bolinhos e bolachas alusivos à temática para disponibilizar à comunidade educativa

A encerrar a semana a comunidade escolar reuniu-se para a partilha de um enorme bolo temático.

Foi uma semana de intensa vivência de Cidadania, promovida pelos grupos disciplinares de Ciências Naturais, de Geografia, Eco-escolas e projeto “Fico na escola”,

Este conjunto de atividades contou com a valiosa participação de diversos organismos/instituições exteriores à escola, nomeadamente IPDJ, IPMA, UTAD, Associação Zero, Centro de Ciência, Minermós Lda- Porto de Mós, Sonhos Verdes.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão