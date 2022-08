Afluência recorde este verão às Piscinas Descobertas de Lamego

A afluência às Piscinas Municipais Descobertas de Lamego tem atingido valores recorde durante este verão. Até ao momento, já foram registadas mais de 45 mil entradas, com o “pico” de afluência a ser atingido a 2 de agosto. Neste dia, mais de 1200 pessoas escolheram mergulhar e usufruir das águas deste equipamento de recreio.

Nas últimas semanas, as Piscinas Descobertas de Lamego são uma das melhores opções para os moradores da região refrescarem-se nestes dias quentes. Em média, o recinto tem acolhido diariamente cerca de 900 pessoas, incluindo entradas livres, visitas de grupos, escolas e utentes ligados a instituições locais com as quais a autarquia de Lamego estabeleceu protocolos.



“Estamos muito satisfeitos com a afluência verificada nas nossas Piscinas neste verão. Temos tido a preocupação de promover diversas atividades desportivas e de lazer que vão ao encontro das expetativas dos lamecenses, de várias faixas etárias. Tudo isto tem trazido muita animação ao recinto e despertado o entusiasmo das nossas famílias. Queremos, em breve, resolver algumas anomalias que este equipamento começa a apresentar, devido ao facto de ter sido construído há cerca de 30 anos. Com esta intervenção, vamos melhorar a experiência proporcionada aos utentes”, afirma Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

Esta infraestrutura municipal estará aberta até ao próximo dia 11 de setembro. Estima-se que, até ao encerramento, passem por aqui mais de 60 mil utentes.