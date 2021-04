AFVR anuncia retoma das competições dos escalões de formação

A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) anunciou a retoma das atividades nos escalões de formação, de futebol e futsal. A decisão surge na sequência do levantamento de medidas de confinamento, que possibilitam, a partir de 19 de abril, a retoma da atividade desportiva das modalidades de risco médio, onde se inclui o futebol e futsal.

A atividade dos escalões de formação será retomada desde que se cumpra a apresentação de um resultado negativo num teste laboratorial para a Covid-19, realizado até 72 horas antes do início das atividades, por parte de todos os praticantes de escalões de formação de modalidades desportivas de médio e alto risco.

Tendo isto em consideração, a direção da AFVR deliberou abrir o prazo de inscrições para os clubes filiados interessados em participar nas provas de formação de futebol e futsal (Juniores A, B, C, D, E, F), com a entrega do boletim de inscrição, disponível no site da AFVR, até ao dia 30 de abril.

O formato das provas será definido após se ter conhecimento dos clubes participantes. Salvaguarda-se, desde já, a inexistência de campeões ou títulos, bem como a ausência de subidas e descidas, independentemente do formato que as provas possam vir a ter. Acresce que será privilegiada a constituição de séries através da localização geográfica dos clubes. O início das provas está previsto para os dias 15 e 16 maio.

Para apoiar os seus clubes filiados nesta retoma, a direção da AFVR deliberou, ainda, isentar os clubes das quotas de inscrição, quotas de transferência e do valor do cartão de atleta, pagando só o valor do seguro desportivo.