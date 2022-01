AFVR apura-se no Torneio Interassociações de Futebol Feminino Sub-14

A seleção distrital de futebol feminino de sub-19 da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) disputou, no último fim de semana, em Braga, a fase zonal do torneio interassociações. No primeiro jogo, a seleção distrital defrontou a seleção de Braga, saindo derrotada por 4-0.

No segundo e derradeiro jogo da fase zonal, a seleção da AFVR defrontou a congénere de Bragança. Num jogo jogado em condições climatéricas adversas, a nossa seleção começou a perder, mas conseguiu a reviravolta no marcador, acabando por vencer por 3-1. Mais uma vez, e por força das circunstâncias, foram duas jogadoras de campo a desempenhar a função de Guarda-Redes, nomeadamente a Ana Leonor, na 1ª parte, e a Leonor Machado, na 2ª.

A seleção da AFVR termina esta fase zonal no 2º lugar, garantindo o apuramento para a Liga de Prata, a disputar no final do mês de março.

Em jeito de balanço, o Prof. Bruno Teixeira, treinador desta seleção, elogiou o desempenho das atletas. “Agora começa uma nova etapa para esta seleção, que é preparar a fase final. Para isso, conto com o mesmo empenho de todas as jogadoras, quer das que estiveram nesta fase zonal, quer das que não foram convocadas e que seguramente vão continuar a trabalhar para serem chamadas no futuro”, referiu Bruno Teixeira, agradecendo “o trabalho diário que os clubes desenvolvem com estas jovens atletas, que são o presente e o futuro do futebol feminino distrital.”