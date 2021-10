AFVR congratula equipa técnica campeã do mundo de futsal

A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) congratulou a equipa nacional pela conquista do mundial de Futsal, frente à campeã em título Argentina, no passado domingo, em particular a equipa técnica, com três nomes transmontanos.

“A AF Vila Real congratula toda comitiva portuguesa, na qual se encontram três transmontanos: o nosso Selecionador Nacional, Jorge Braz e os adjuntos, Pedro Palas e Emídio Rodrigues, sendo que estes dois últimos foram Selecionadores Distritais de Futsal da AF Vila Real”, escreveu a associação nas redes sociais.

A Seleção Nacional de Futsal Sénior Masculino fez história ao sagrar-se campeã mundial.