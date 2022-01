AFVR estreia-se no Torneio Interassociações de Futebol Feminino Sub-14

No primeiro jogo da fase zonal do torneio interassociações, que se realiza entre sexta-feira e domingo, a seleção distrital da AFVR defrontou a congénere de Braga.

“Contra uma seleção com uma média de idades superior à nossa, as nossas meninas bateram-se muito bem e lutaram até ao fim. Apesar da derrota por 4-0, foi notório o crescimento da equipa ao longo do jogo, o que dá garantias de futuro a esta seleção”, informou a AFVR.

Nota, ainda, para o facto de esta seleção se apresentar neste torneio sem nenhuma jogadora que especificamente joga na posição de Guarda-Redes. Com as duas atletas que poderiam fazer esta posição infetadas com COVID-19, as restantes rapidamente se prontificaram a ocupar essa posição em prol da equipa.

Rosa Fontes na 1ª parte e Ana Leonor na 2ª, fizeram muito bem o papel de Guarda-Redes, estando de parabéns pelo sacrifício a favor da equipa. Às duas meninas que em condições normais estariam neste torneio, toda a comitiva deixa um grande abraço e votos de rápida recuperação.

A seleção da AFVR volta a jogar no domingo, 9 de Janeiro, frente à AF Bragança. O jogo tem início marcado para as 11h, no Campo de Jogos do Alto Cistal, em Espinho (Braga).

Série B (AF Braga) – jogos:

07.01.2022

17h00 – AF Braga x AF Vila Real (Campo 25 de Abril, Este S. Pedro, Braga)

08.01.2022

15h00 – AF Bragança x AF Braga (Campo de Jogos do Alto Cistal Espinho, Braga)

09.01.2022

11h00 – AF Vila Real x AF Bragança (Campo de Jogos do Alto Cistal Espinho, Braga)