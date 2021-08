AFVR promove cursos de treinadores de futebol e futsal

A Associação de Futebol de Vila Real informa que a partir desta data estão abertas as candidaturas para os cursos de treinadores de Futebol e Futsal, UEFA “C” (Grau I) e UEFA “B” (Grau II).

As candidaturas devem ser formalizadas até às 23:59h do dia 10 de setembro de 2021, de acordo com os procedimentos definidos nos documentos abaixo publicados. Somente serão consideradas válidas as candidaturas cuja ficha de inscrição seja preenchida informaticamente, acompanhada de toda a documentação requerida e do comprovativo de pagamento da respetiva taxa administrativa, que devem ser remetidos para os e-mail’s constantes no formulário de inscrição.

Os cursos têm início previsto para a última semana de setembro de 2021.

Mais informações em afvr.pt