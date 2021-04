AFVR: provas distritais de futsal retomadas em maio

A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) anunciou a retoma dos campeonatos distritais de futsal masculino e feminino. A decisão surge na sequência do levantamento de medidas de confinamento, que possibilitam, a partir de 5 de abril, o início da atividade desportiva e, a 19 de abril, a retoma da atividade desportiva das modalidades de risco médio, onde se inclui o futebol e futsal.

Em reunião realizada no passado dia 30 de março, entre a AFVR e os clubes filiados, foi decidida a retoma dos campeonatos distritais seniores, masculino e feminino, a 1 de maio, assim como a Taça Distrital de Futsal Masculino.

Primeiramente, será terminada a primeira volta do campeonato, que será considerada a primeira fase, sendo que os quatro primeiros classificados seguirão para o play-off de apuramento de campeão, e os restantes irão disputar a fase de apuramento da classificação geral.

No play-off de apuramento de campeão, no Jogo 1, o 1º classificado defrontará o 4º, a duas mãos, sendo que o primeiro jogo será disputado em casa do 4º classificado; no Jogo 2, o 2º classificado irá defrontar o 3º, a duas mãos, sendo que o primeiro jogo será disputado em casa do 3º classificado.

A final será disputada entre o vencedor do Jogo 1 e o vencedor do Jogo 2, a duas mãos, sendo que o jogo de apuramento do 3º e 4º lugar, será disputado entre o vencido do Jogo 1 e o vencido do Jogo 2, igualmente a duas mãos.

Mais se informa que o formato da fase que envolve os clubes que disputam o apuramento da classificação geral está ainda por decidir. A AFVR acrescenta que todas estas decisões estão dependentes da evolução epidemiológica no país e, principalmente, no nosso distrito.