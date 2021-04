AFVR vai distribuir testes antigénio para distribuir pelos clubes

A direção da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) adquiriu testes para o Covid-19, mais precisamente o Teste Rápido de Antigénio (“Trag”), para que todos os seus clubes filiados presentes nas provas distritais testem obrigatoriamente todos os seus agentes desportivos (jogadores, treinadores, etc.) de forma gratuita, antes da retoma da competição sénior de Futebol, Futsal Masculino e Feminino.

Os testes serão realizados por um Profissional de Saúde (ex. Enfermeiro), nos dias 26 e 27 de abril 2021.

Os testes poderão ser levantados pelos clubes, na Sede da AFVR a partir do dia 19 de Abril, juntamente com a listagem dos atletas e agentes desportivos do departamento sénior e respetivos envelopes.

Esta medida junta-se a outra anteriormente tomada pela Direção da AFVR, em reduzir em 50% o valor das quotas de arbitragem e organização de jogos da Divisão de Honra.