Agência de Ecologia Urbana acolhe exposição do projeto «Corgo São. Bila Sã»

No próximo dia 20 de novembro será inaugurada, pelas 15h00, na Agência de Ecologia Urbana, a Exposição do projeto «Corgo São. Bila Sã». Esta iniciativa está integrada na programação do Festival Internacional de Imagem de Natureza 2021.

“Corgo são. Bila sã” foi um projeto promovido pelo Município de Vila Real, que consistiu na realização de um campo de férias no Centro de Ciência de Vila Real, durante duas semanas, com atividades de educação ambiental para jovens dos 10 aos 18 anos. O campo de férias teve como principais objetivos a promoção de uma cidadania ativa e interventiva na área do desenvolvimento sustentável, a capacitação dos jovens para a proteção dos recursos naturais, com especial enfoque na água, no ar e no ruído ambiental focando-se, para esse efeito, na transmissão de noções de preservação do território como vetor de qualidade de vida e saúde da população.

Os jovens foram orientados por técnicos das áreas do ambiente e da educação, assim como, por técnicos da área da comunicação e multimédia, o que lhes permitiu criarem conteúdos gráficos (cartazes e vídeos de sensibilização). Os trabalhos realizados, cujo resultado final foi extraordinário e muito dinâmico sendo, por isso, merecedores de exposição, poderão ainda ser utilizados ao longo do próximo ano letivo na sensibilização dos seus pares, através da visualização em Instituições escolares e outras.