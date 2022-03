Agência Portuguesa do Ambiente prolonga prazo de consulta pública da Mina do Romano

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) prorrogou, até ao dia 10 de maio, o prazo de Consulta Pública da exploração de lítio em Montalegre (Mina do Romano).

O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) exigiu o prolongamento da consulta pública “pela complexidade e falta de transparência do processo e pela precipitação do agendamento da consulta pública, quando ainda faltavam elementos essenciais, em particular o levantamento na área de concessão ao nível hidrogeológico e arqueológico”.

“A necessidade de prorrogação da consulta pública, para além de 30 dias, foi evidente aquando da sessão pública promovida pela APA, em Montalegre, onde a população realçou o escasso período de tempo para analisar o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), e apontava muitas incongruências num processo que integra cerca de 2000 páginas”, informou o PEV.

Nesta sessão, onde “Os Verdes” marcaram presença e confrontaram a APA sobre os elementos em falta, “foi igualmente percetível que a consulta pública ficou coxa, considerando que a mesma teve início, sem elementos de relevo no EIA para avaliar os impactos nos recursos hídricos, em particular o levantamento de poços, nascentes e aquíferos da zona concessionada”. O PEV levantou também dúvidas quanto às conclusões sobre a perigosidade de contaminação dos solos e aquíferos, na medida em que a resposta da APA não esclareceu “Os Verdes” sobre se ainda decorrem ensaios de lixiviação, tal como o EIA levava a crer, àquela data.

“Os Verdes” congratulam-se com a decisão da APA em prorrogar a consulta pública até ao dia 10 de maio e reafirmam mais uma vez o seu compromisso para com as populações na defesa da sua qualidade de vida, do ambiente e do Património Agrícola Mundial do Barroso.