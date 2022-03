Agentes da GNR agredidos no Peso da Régua

Três militares da GNR de Peso da Régua ficaram feridos, um dos quais com gravidade, depois de agredidos esta terça-feira de manhã por um grupo de indivíduos “com armas brancas”.

A informação foi confirmada pelo Tenente-Coronel Eduardo Lima, Oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Vila Real, que referiu à UFM que “os agentes estavam em serviço quando foram abordados por um grupo de indivíduos com armas brancas”.

Tudo aconteceu na Avenida Sacadura Cabral, no Peso da Régua. O alerta para a ocorrência foi dado pelas 9h40 da manhã desta terça-feira, de acordo com a Proteção Civil. O Comandante dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, Rui Lopes, informou à mesma fonte que os operacionais “foram chamados para socorrer um agente da GNR, mas ao chegarem ao local depararam-se com mais dois Guardas feridos”.

Os três indivíduos que agrediram os agentes estão, neste momento, no Posto Territorial da GNR de Peso da Régua. Seguidamente, vão ser presentes às autoridades judiciais para conhecerem as medidas de coação.