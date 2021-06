Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião Celebra Dia do Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente foi comemorado no Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião no passado dia 08 de junho, com o hastear da bandeira Eco-Escolas, do qual o Município é parceiro, acompanhado de alguns momentos musicais, como o hino do Eco-Escolas.

Aproveitando o tema, o Município entregou aos 6 premiados nos concursos do Dia da Árvore e do Dia Mundial da Água, que apresentaram trabalhos bastante criativos e que se encontram em exposição na Escola Básica do 2 e 3º ciclos, alguns prémios simbólicos.

“A eles e a todos os que participaram neste dia e neste concurso o nosso agradecimento pela contínua preocupação com o meio ambiente”, referiu a autarquia.