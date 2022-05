Agrupamento de Escolas de Valpaços assinalou Dia Internacional da Reciclagem

O Agrupamento de Escolas de Valpaços, em colaboração com o PIICIE (Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar) promoveu a Feira dos 5R’s, uma iniciativa de sensibilização e consciencialização ambiental.

O evento, que decorreu no Jardim Público, em frente à Câmara Municipal, nesta terça-feira, 17 de maio, contou com a organização das docentes Maria Ezequiel e Ana Diamantino, da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e da participação das turmas do 8º e 9º ano, assim como o 10º B da Escola Secundária de Valpaços.



Os alunos criaram todos os produtos finais a partir de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), reaproveitando materiais já existentes. Os artigos disponíveis para venda não tinham valor estipulado, ficando ao critério do comprador o preço final a pagar.



Recolheram, também, roupa usada, com o propósito de vender e incentivar à sua reutilização. Foi fornecida uma senha a que tem tivesse doado roupa, de forma a poderem trocá-la por uma outra peça exposta.

Nas palavras da diretora do Agrupamento de Escolas de Valpaços, Alexandra Doutel, a atividade teve como principal objetivo “sensibilizar os Valpacenses para os 5R’s, nomeadamente, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar, no sentido de incentivar a sustentabilidade.”

Acrescentou, ainda, que a função da escola passa por dar valor e chamar a atenção para estes aspetos cada vez mais pertinentes, sendo esta uma feira “amiga do ambiente”.

A iniciativa contou, também, com a presença da divisão de Espaços Verdes da Câmara Municipal de Valpaços, que divulgou o seu projeto de Compostagem Doméstica/Comunitária e da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Valpaços.

O valor angariado na feira reverterá para a Associação de Estudantes do Agrupamento, no âmbito de futuras atividades escolares.