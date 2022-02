Agrupamento de Escolas Diogo Cão assinala Dia Mundial da Leitura em Voz Alta

Para assinalar o “Dia Mundial da Leitura em Voz Alta”, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, realizou a atividade “O Contador de histórias vai à escola/O Artista vai à escola”, no Teatro Municipal de Vila Real, no dia 1 de fevereiro, para os alunos do 3º ciclo.

Esta iniciativa foi dinamizada pela Coordenadora de projetos, Isabel Cipriano, pela embaixadora do PEEA (Programa de Educação Estética e Artística) de Vila Real, e professora de Educação Visual e Tecnológica do Agrupamento, Isaura Sousa, e ainda pela professora Coordenadora de Departamento de Línguas, Maria dos Anjos Maciel.

Ao longo do dia, as turmas, divididas por anos, tiveram a oportunidade de ouvir o contador de histórias, Vítor Fernandes que, para além, da Licenciatura em História, variante Arqueologia, possui especialização avançada em Inteligência Emocional e Saúde Mental; dinamiza várias atividades relacionadas com a Hora do Conto, expressão corporal e filosofia com crianças e é o responsável pela Biblioteca do Colégio de São Gonçalo de Amarante.

Para além desta atividade, os alunos puderam participar no concurso de desenho intitulado “Regista o Momento”, aplicando técnicas e materiais da sua preferência, registando um momento, que podia ser partes das histórias ouvidas ou o que mais lhes despertasse a atenção. Nesta atividade, as dinamizadoras contaram com a colaboração dos professores de Educação Visual, Ângelo Silva e Paulo Falcão, a fim de motivarem os alunos para participarem, ativamente, nesta ação, assim como do Grupo de Educação Visual e Tecnológica do Agrupamento, nomeadamente a Coordenadora, professora Júlia Violante, e Manuela Azevedo que irão proceder à exposição dos trabalhos. Este agradecimento é extensível a todos os docentes que acompanharam as turmas.

Este dia tem como propósito o fomentar o contacto dos jovens com a leitura, a escrita e a narrativa, chamando a atenção para a importância de ler em voz alta e de partilhar histórias e tem, similarmente, como princípio o de encarar a alfabetização e a literacia como uma bandeira nos direitos humanos de todos os indivíduos. A leitura é a ferramenta basilar para transformar a inteligência em evolução social criando oportunidades igualitárias para todos.