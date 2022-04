Agrupamento de Escolas Diogo Cão celebra Dia Mundial da Atividade Física

O Dia Mundial da Atividade Física celebra-se a 6 de abril. Este dia visa promover a prática de atividade física junto da população, assim como mostrar os benefícios do exercício físico. A Organização Mundial de Saúde, que instituiu a data para a prevenção do sedentarismo, aponta a inatividade física como o quarto principal fator de risco de morte. Solidarios com esta causa e considerando a atividade física um fator fundamental para o bem estar biopsicossocial de cada ser humano, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão decidiu celebrar este dia com um conjuto de atividades desportivas abertas à comunidade.

Pelas 8h30m já era possivel ver os primeiros inscritos a chegar à escola: uns a pé, outros de bicicleta … do pré escolar ao terceiro ciclo, docentes, não docentes, enfim toda a comunidade educativa foi chamada a abraçar esta causa. Com início às 9h 30 realizaram-se as caminhadas previstas para este dia, com diferentes percursos e distâncias tendo em conta as idades e resistência dos participantes, bem como um passeio de BTT de cerca de 20 km. Todos os percursos contaram com a presença de docentes de educação fisica, que deram apoio e promoveram atividades em vários pontos de paragem.

A atividade, que contou com cerca de 400 participantes, terminou por volta das 12h 30 no mesmo local onde se iniciou, onde aguardava os participantes um almoço volante para recuperar.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão