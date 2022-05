Agrupamento de Escolas Diogo Cão promove atividade nos Domínios da Segurança e do Risco

No dia 5 de maio, brindados por um magnífico dia de sol a fazer lembrar os últimos dias de aulas do ano letivo, comemorou-se, na escola sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, o dia do Trânsito e da Cortesia ao Volante, atividade de articulação nos Domínios da Segurança e do Risco.

Com vista a dar a conhecer as principais regras e sinais de trânsito aos nossos jovens, utentes da estrada, bem como melhorar o comportamento e as atitudes destes futuros condutores, fomos presenteados com a equipa da Escola Fixa de Trânsito da Câmara Municipal de Vila Real, orientada pelo Sr. Professor Júlio, em estreita sinergia com os agentes da Escola Segura da PSP- Vila Real, agente Isabel Lopes e agente Ribeiro. A simpatia, a boa disposição e a perseverança de todos na dedicação às nossas crianças e jovens foi de louvar.

Esta atividade, programada para os alunos do 5º ano, rapidamente foi alargada a praticamente toda a comunidade estudantil presente na escola, na tarde desse dia, sendo visível o gosto de todos em poder participar.

Em boa hora nos foi possível contar, por iniciativa própria, com os alunos Gonçalo Ribeiro e Rafaela Silva, que tornaram dispensável a colaboração dos professores organizadores na ajuda aos profissionais convidados.

Resta-nos agradecer o empenho de todos os envolvidos nesta atividade, agradecimento que estendemos ao Sr. Comandante Conceição, da PSP de Vila Real, pela disponibilidade.