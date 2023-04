Agrupamento de Escolas Diogo Cão promove Gala Miss e Mister Escola 2023

Decorreu no dia 19 de abril, na escola sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, a Gala Miss e Mister Escola 2023, iniciativa promovida pelo GAA em parceria com a Associação de Estudantes.

Antes do início do desfile e no âmbito do Eixo Atlântico, promovido pelo Município de Vila Real, o AEDC recebeu neste dia, uma turma oriunda do Município de Espanha, mais concretamente da província da Corunha, que foi convidada a assistir ao desfile e, maravilhados com a atividade, pediram para desfilar, sabendo, porém, que não estariam a concurso. Na perspetiva do bem receber, os responsáveis pela atividade acederam ao pedido e o público manifestou-se com elevado entusiasmo, ovacionando os colegas espanhóis.

Esta atividade contou com a participação de 8 alunos do 2º ciclo e de 29 alunos do 3º ciclo. Como já é habitual, os concorrentes fizeram três desfiles: passagem em roupa desportiva, roupa casual e roupa de gala. O público, presente em grande número, manifestou-se sempre muito participativo e agradado com o desfile dos nossos fantásticos concorrentes.

Todos os premiados receberam um diploma, um ramo de flores e os títulos principais devidamente coroados.

Agradecemos a todos os participantes e a todos os que se envolveram nesta atividade que é já um marco na nossa escola. Terminamos com um agradecimento especial às Assistentes Operacionais do nosso agrupamento pela elaboração de todos os ramos que foram oferecidos neste evento.

Parabéns a todos os participantes que abrilhantaram e dignificaram este belo espetáculo.

