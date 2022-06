Agrupamento de Escolas Diogo Cão promove Projeto EcoEscovinha

No dia 30 de maio, foi formalizado um protocolo de parceria entre o ACeS Douro 1 – Marão e Douro Norte e o Agrupamento de Escolas Diogo Cão no âmbito do Projeto EcoEscovinha. Esta parceria envolve vários estabelecimentos de ensino do nosso agrupamento aderentes: Centro Escolar de Lordelo; EB 2,3 Diogo Cão – Escola Sede; EB/JI Nº 2 – Bairro; JI Vila Marim; JI Pousada; Centro Escolar das Árvores; JI/EB Nº 6 – Flores; JI/EB N.º 3 – Corgo; EB1 de Vendas e JI/EB do Prado.

O projeto EcoEscovinha tem como objetivos sensibilizar para adoção de hábitos regulares e corretos de escovagem; promover a troca regular da escova de dentes; e valorizar a escova de dentes como um resíduo reciclável. A escova de dentes, que deve ser trocada após três meses de utilização, pode ser reciclada e transformada em mobiliário urbano. Esta recolha seletiva de escovas de dentes será feita, no âmbito deste programa em recipiente designado por EcoEscovão.

Deposite as suas escovas dos dentes usadas num dos EcoEscovões espalhados pelos estabelecimentos de ensino do agrupamento aderentes. Passe a palavra!!!

Agrupamentos de Escolas Diogo Cão