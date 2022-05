Agrupamento de Escolas Diogo Cão promoveu Gala Miss e Mister Escola 2022

Após uma interrupção de dois anos, foi com imensa satisfação que o Agrupamento de Escolas Diogo Cão deu início às atividades lúdicas que todos os anos tem planeadas e que são direcionadas aos alunos deste agrupamento. Assim, a primeira atividade que marca o fim da utilização das máscaras em contexto escolar, decorrente da pandemia COVID 19, aconteceu no dia 28 de abril, na escola sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. A Gala Miss e Mister Escola 2022, iniciativa promovida pelo Gabinete de Apoio ao Aluno – GAA em parceria com a Associação de Estudantes contou com a participação de 35 alunos distribuídos pelos segundo e terceiro ciclos.

Os concorrentes desfilaram em três momentos distintos, designadamente passagem em roupa desportiva, roupa casual e roupa de gala. Os alunos aderiram em massa à iniciativa, estando os presentes muito participativos e dinâmicos enquanto decorria o desfile.

Num dia marcado por sol, temperatura agradável, elegância no espaço escolhido para o evento e espírito de festa, foram encontrados os tão desejados vencedores.

O Júri composto pelo Professor José Magalhães em representação dos docentes do nosso agrupamento, Luísa Sobral na qualidade de Coordenadora Técnica dos serviços administrativos do AEDC, Dra. Mónica Varejão Assistente Social do Agrupamento em representação do GAA e Sarah Silva como elemento da Associação de Estudantes tiveram uma tarefa muito difícil atendendo ao elevado número de concorrentes e qualidade de apresentação dos mesmos.

No final, após reunião do Júri e respetivas votações atribuídas no decorrer do desfile, foram apurados os vencedores pelos respetivos títulos a concurso.

No que concerne ao segundo ciclo, os vencedores foram:

Miss Diogo Cão – Iris Lage

Mister Diogo Cão – Francisco Lázaro

Miss Simpatia – Ana Lopes

Relativamente aos concorrentes do terceiro ciclo, foram apurados os seguintes vencedores:

Miss Diogo Cão – Mariana Ferreira

1ª Dama – Jéssica Strohmeyer

2ª Dama – Diana Cardão

Mister Diogo Cão – Gonçalo Oliveira

Cavalheiro Diogo Cão – Rodrigo Santos

Mister Simpatia – Rodrigo Félix

Todos os galardoados receberam um diploma e um ramo de flores, que foram elaborados graciosamente pelas Assistentes Operacionais do nosso agrupamento Fátima Amaral e Sílvia Silva.

Para a concretização desta atividade, a organização agradece a todos os já mencionados e ainda ao professor Ângelo Santos Silva pela constante disponibilidade na reportagem fotográfica, às Assistentes Operacionais Sandra Lopes e Lídia Pereira e à Estagiária de Serviço Social Inês Martins por toda a colaboração na logística desta atividade.

Parabéns a todos os participantes que abrilhantaram e dignificaram este belo espetáculo.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão