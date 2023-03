Agrupamento de Escolas Diogo Cão promoveu II Caminhada e Passeio BTT

Com o mote do Dia Mundial da Atividade Física que se celebra a 6 de abril e que visa promover a prática de atividade física junto da população, assim como mostrar os benefícios do exercício físico, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão, realizou no dia 25 de março a “II Caminhada e Passeio BTT”, aberta a toda comunidade, professores, alunos, funcionários, encarregados de educação e demais interessados.

Esta atividade insere-se no âmbito do grupo/equipa de desporto escolar, Desporto para a Comunidade. O percurso da Caminhada longa, teve uma extensão de 9 km e da caminhada pequena de 3 km para os “atletas” mais novos, o Passeio de BTT, teve uma distância aproximadamente 20 km. Ambos, iniciam e terminam na escola sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

Foi com alegria e motivação que compareceram pelas 9:00 horas os cerca de 230 participantes das duas atividades. O grupo dos BTT iniciaram o passeio pelas 9:30 horas e logo de seguida saiu a caminhada longa e depois a dos mais pequeninos.

Pelas 12:00 horas estavam todos de regresso à escola sede e com vontade de provar

os panados, as bifanas e o caldo verde, bem como o delicioso bolo de iogurte, confecionados pelas nossas cozinheiras do Agrupamento, e frutas da época.



Foi um dia dedicado à prática desportiva em família, que excedeu as espectativas de todos os que nele participaram.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão