Agrupamento de Escolas Diogo Cão realiza Tertúlia Cultural

“No passado dia 9 deste mês realizou-se no Agrupamento de Escolas Diogo Cão uma Tertúlia Cultural, com a presença do Professor Henrique Morgado, dando-se início a um ciclo que se apresenta muito promissor.

Tendo presente a escola como um espaço onde a cultura pode e deve ser partilhada, o Agrupamento investe nestas manifestações culturais, procurando também que se vivenciem momentos de salutar convívio e agradável bem-estar entre todos.

A tertúlia que teve lugar no final de um dia de trabalho, sobre o título de “Os poemas cá de casa” iniciou-se com a desafiante comunicação do professor Henrique Morgado, que num passeio pelos poetas portugueses nos deliciou com o conhecimento que tem dos mesmos e com a lógica com que os encadeou.

Seguiram-se apresentações por alguns dos presentes, de poemas inéditos ou da recitação de outros, boas escolhas bem sustentadas.

Um porto de honra final, serviu para agradecer a simpática presença do orador, o professor Henrique, que se comprometeu já para próximas iniciativas.”

Agrupamento de Escolas Diogo Cão