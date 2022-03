Agrupamento de Escolas Diogo Cão solidário com o povo Ucraniano

A Ucrânia está a atravessar um dos seus piores momentos e são várias as manifestações e vigílias que têm sido feitas para apoiar este povo.

A Família Diogo Cão não poderia ficar indiferente! Já nos é conhecido o nosso espírito de interajuda, de solidariedade, de apoio para com quem mais precisa, por isso na passada quarta feira solicitamos a colaboração de todos e todas nesta que foi mais uma ação que nos marcou profundamente e nos encheu de orgulho pela resposta imediata que tivemos.

De quarta a sábado marcamos a nossa presença em dois momentos marcantes nesta que foi uma semana dedicada à solidariedade, ao amor pelo próximo e ao respeito pela liberdade dos povos.

Como escola UBUNTU que somos e do qual nos orgulhamos aderimos à ação promovida pela Academia de Líderes UBUNTU naquele que pretendeu ser

um gesto de apelo à Paz na Ucrânia!

Todas as escolas do agrupamento marcaram a sua presença neste momento formando a palavra “PAZ”, o símbolo da paz e a bandeira da Ucrânia, sentados no chão e permanecendo um minuto em silêncio. Este silêncio que representa o respeito pelos que sofrem, pelos que se defendem, por todos os que apenas desejam a paz e a liberdade.

Paralelamente a esta iniciativa, todo o agrupamento respondeu prontamente à solicitação da senhora diretora naquela que foi a maior recolha de bens alimentares, cobertores, sacos cama, vestuário e medicação alguma vez realizada pela nossa comunidade escolar.

É de facto um momento muito sensível para o povo ucraniano. Há falta de diversos bens essenciais para a sobrevivência das pessoas e tudo o que foi angariado será fundamental para quem, neste momento, tanto precisa.

Os pontos de recolha espalharam-se por todas as escolas do agrupamento, os donativos ultrapassaram as nossas expectativas em larga escala e o sentimento é de enorme gratidão.

A seriação dos bens foi feita pela equipa do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA) que contou com a colaboração de alguns docentes, não docentes, elementos da equipa UBUNTU, alunos de serviço social a realizar os seus estágios académicos no AEDC (UTAD, ISSSP, ESTGL) e da presidente da Associação de Pais do AEDC.

Foram de facto três dias muito intensos, recheados de trabalho, entrega, emoção e sentido de responsabilidade que culminaram com a entrega dos bens angariados, este sábado nas instalações cedidas à comunidade ucraniana.

Gratidão a todos que contribuíram para este enorme momento de altruísmo. Somos Diogo Cão – Juntos somos mais, juntos somos melhores! Estaremos sempre juntos.



Mónica Varejão

Assistente Social do AEDC