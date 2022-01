Agrupamento de Escolas Diogo Cão veste branco pela paz

A comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, assinalou entre os dias 24 e 28 de janeiro, o Dia Escolar da Não Violência e da Paz.

Esta data que se comemora, anualmente, a 30 de janeiro foi instituída em 1964 em Espanha pelo poeta, pedagogo e pacifista espanhol Llorenç Vidal, mas foi acolhida a nível internacional. Foi escolhido este dia por assinalar o falecimento do grande pacifista indiano Mahatma Gandhi.

O objetivo do Dia Escolar da Não Violência e da Paz passa por alertar os alunos, os professores, os pais, os políticos e os governantes para a necessidade de uma educação para a paz, que promova valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a cooperação, a não violência e a Educação para a Paz.

Esta comemoração pretende sensibilizar a comunidade para estes valores, incentivando a atos que tenham como resultado a consagração da paz mundial.

O Agrupamento de Escolas Diogo Cão que, diariamente, se preocupa em promover a comunicação entre todos, impedir situações de bullying e incrementar a amizade, promoveu diversas atividades neste sentido, nomeadamente a realização de um concurso para todas as turmas intitulado “Veste branco pela paz” e a atividade “Onde está o amor?” dinamizada pela turma do 8.º B. A turma vencedora do concurso (5.º D) plantou na escola uma oliveira, símbolo da paz.

A Escola, também, marcou presença (com duas turmas do 6.º ano – A e C) no dia 28 de janeiro, nos Claustros do antigo Governo Civil, no “I Encontro Escolar pela Paz” promovido pelo Município de Vila Real em parceria com a Equipa Multidisciplinar Inovar para o Sucesso.

“A paz não pode ser mantida à força. Só pode ser atingida pelo entendimento” – Albert Einestein