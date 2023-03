Agrupamento de Escolas Diogo Cão visita Feira Qualifica 2023

Como vem sendo hábito, os alunos do 9º ano participaram no passado dia 1 de março, numa visita organizada pela Escola, à QUALIFICA – Feira da Educação, Formação, Juventude e Emprego, que decorreu na EXPONOR Matosinhos. Esta visita vem complementar o trabalho realizado pela Escola no âmbito da orientação vocacional. Neste contexto, os alunos tiveram contato com novas realidades, novas saídas educacionais e profissionais, assim como as variadas Instituições de Ensino ali presentes. Contataram diretamente com formandos de várias áreas que demonstravam as suas competências em tempo real. Realizaram ainda algumas atividades lúdicas, que contribuíram para maior motivação e interesse por esta Feira.

Após o término da visita à Feira, dirigiram-se ao centro comercial para almoçar, onde lhes foi dada alguma liberdade para extravasarem a sua alegria e admiração pelo espaço. Após o almoço, voltaram ao autocarro para rumarem até ao Porto de Leixões. Esta visita a Leixões éum complemento no âmbito da interdisciplinaridade. Aqui foram rececionados e acompanhados numa visita guiada de grande interesse, tendo sido apresentados os vários serviços ministrados no porto, áreas de intervenção e gestão e a importância social do complexo empreendimento.

Para encerrar o dia ainda tiveram a oportunidade de fazer uma paragem junto à praia de Leça para contemplar o mar e sentir a maresia num dia primaveril.

Os alunos mostraram-se interessados e participativos durante as visitas. Cumpriram sempre os horários estabelecidos e respeitaram todas as indicações fornecidas pelos professores.

Estas realidades complementaram a sua formação e contribuíram para o seu enriquecimento pelo contato com novas realidades, profissões/tecnologias.

O agradecimento a todos os professores envolvidos.

